தொழில்துறை உற்பத்தி வ ளர்ச்சி 6.70% சரிவு

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ADDED : அக் 28, 2026 10:58 PM
புதுடில்லி: நாட்டின் தொழில்துறை உற்பத்தி வளர்ச்சி முந்தைய மாதத்தோடு ஒப்பிடும்போது கடந்த செப். மாதத்தில் 6.7 சதவீதமாகக குறைந்துள்ளது. உற்பத்தி துறை மற்றும் சுரங்க துறையின் மந்தமான செயல்பாடுகளே இதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீட்டு தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள புதிய கணக்கீட்டு முறையின்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஐ.ஐ.பி., எனப்படும் தொழில்துறை குறியீடு 8 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருந்தது.
இதுகுறித்து நேற்று வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், “2026 செப்டம்பரில் தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீடு, கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 6.7 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது. உற்பத்தி துறை 7.6 சதவீத வளர்ச்சியையும், மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு வினியோக துறை 11.2 சதவீத வளர்ச்சியையும் பதிவு செய்துள்ளன” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உற்பத்தி துறையின் வளர்ச்சி 8.6 சதவீதமாக இருந்தது. புதிய தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீட்டுக்கான அடிப்படை ஆண்டு 2022–23 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.