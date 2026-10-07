தொழில் மலர் – 31(பொன்மணி வெட்கிரைண்டர்) ( முழுப்பக்கம்) புயல் வேகத்தில் அரைக்க புதுமை படைக்கும் பொன்மணி வெட்கிரைண்டர்
தொழில் மலர் – 31(பொன்மணி வெட்கிரைண்டர்) ( முழுப்பக்கம்) புயல் வேகத்தில் அரைக்க புதுமை படைக்கும் பொன்மணி வெட்கிரைண்டர்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:24 PM
கோவையைச் சேர்ந்த பொன்மணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம், கடந்த 1985ம் ஆண்டு குமரேசன் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது. சாதாரண வெட் கிரைண்டர் தயாரிப்பில் தொடங்கி, வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப டில்டிங், டேபிள் டாப் டில்டிங் என பல்வேறு வகையான வெட் கிரைண்டர்களைத் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. தற்போது 1 1/4 லிட்டர் முதல் 20 லிட்டர் வரையிலான 15 மாடல்களைத் தயாரித்து வருகிறது.
சத்தமில்லா இயக்கம்
இது குறித்து குமரேசன் கூறியதாவது:
பொதுவாக டேபிள் டாப் டில்டிங் வெட் கிரைண்டர்களில் ஒரு பெல்ட் மற்றும் ஒரு கியர் கொண்ட டிரைவ் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இதற்கு மாற்றாக, சத்தமில்லாமல் இயங்கும் வகையில் இரண்டு பாலி ‘வி’ பெல்ட்களைப் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தைப் பொன்மணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அறிமுகப்படுத்தியது. மேலும், 1 1/4 லிட்டர் முதல் 3 லிட்டர் வரையிலான டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர்களையும் முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தியது.
கமர்ஷியல் வெட் கிரைண்டர்
இந்தியாவில் முதன்முறையாக கியர்பாக்ஸ் இல்லாமல், பாலி ‘வி’ பெல்ட் டிரைவ் சிஸ்டம் மூலம் இயங்கும் 5 முதல் 20 லிட்டர் வரையிலான கமர்ஷியல் வெட் கிரைண்டர்களைப் பொன்மணி இண்டஸ்ட்ரீஸின் ஆராய்ச்சிக் குழு அறிமுகப்படுத்தியது. சத்தமில்லாமல் இயங்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் தொழில்நுட்பத்திற்கு ‘பேட்டன்ட் ரைட்ஸ்’சான்றிதழும் பெறப்பட்டுள்ளது.
கமர்ஷியல் வெட் கிரைண்டர்களின் மோட்டாருக்கு 1 ஆண்டும், கிரைண்டருக்கு 2 ஆண்டுகளும் உத்தரவாதம் வழங்குவதுடன், அரைக்கும் திறனுக்கும் உத்தரவாதம் அளித்து வருகிறது. இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பொன்மணி வெட் கிரைண்டர்களுக்கு தொடர்ந்து நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
பெண்களின் தேவைக்கேற்ப புதிய மாடல்
இன்றைய பணிக்குச் செல்லும் பெண்களின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, பொன்மணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் 3 லிட்டர் வெட் கிரைண்டரை அறிமுகப்படுத்தியது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது 2 1/4 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட ‘பொன்மணி பஞ்ச் பிக்’ என்ற புதிய மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய மாடலில் 1 1/4 கிலோ அரிசியைத் தனியாகவும், 250 முதல் 300 கிராம் வரை உளுந்தைத் தனியாகவும் அரைக்கும் திறன் உள்ளது.
குறைந்த அளவு மாவை விரைவாகவும், எளிதாகவும் அரைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், பணிக்குச் செல்லும் பெண்களின் அன்றாட சமையல் தேவைக்கு ஏற்றதாக இந்த மாடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மாறிவரும் நுகர்வோரின் தேவையை அறிந்து, அதற்கேற்ப புதுமையான தொழில்நுட்பத்துடன் புதிய மாடல்களை அறிமுகப்படுத்துவதே பொன்மணி இண்டஸ்ட்ரீஸின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.