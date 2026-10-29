‘அமெரிக்கா, கனடாவில் ஜவுளியை விற்க சர்வதேச மின் வணிக தளங்களை பயன் படுத்தலாம்’
‘அமெரிக்கா, கனடாவில் ஜவுளியை விற்க சர்வதேச மின் வணிக தளங்களை பயன் படுத்தலாம்’
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM
கரூர்: ‘‘வால்மார்ட் போன்ற சர்வதேச மின் வணிக தளங்கள் வாயிலாக, கரூர் ஜவுளி பொருட்கள், அமெரிக்கா, கனடா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளை நேரடியாக சென்றடைய முடியும்,’’ என, டெக்ஸ்டைல்ஸ் கமிட்டியின் தர நிர்ணய அதிகாரி கவுரிசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய ஜவுளி அமைச்சகத்தின் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கமிட்டி சார்பில், கரூரில் வீட்டு உபயோக துணிகளுக்கான சர்வதேச மின் வணிக ஏற்றுமதி குறித்த பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
அதில் கவுரிசங்கர் பேசியதாவது:
வால்மார்ட் விருத்தி போன்ற சர்வதேச மின் வணிக தளங்கள் வாயிலாக, கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள், தங்களின் தயாரிப்புகளை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ, சிலி மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக சென்று சேர்க்க முடியும்.
மேலும், 2027-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவிலிருந்து ஆண்டுதோறும், 1,000 கோடி அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான பொருட்களை, கொள்முதல் செய்ய வால்மார்ட் நிறுவனம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த அரிய வாய்ப்பை, கரூர் வீட்டு உபயோக ஜவுளி உற்பத்தியாளர், ஏற்றுமதியாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
பயிற்சி முகாமில், கரூரை சேர்ந்த முன்னணி ஜவுளி ஏற்றுமதி மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனங்களை சேர்ந்த, 70-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
கரூர் கைத்தறி ஏற்றுமதி துணி உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர் அன்பொளி காளியப்பன், கரூர் வீவிங் நெட்டிங் பேக்டரி ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் தனபதி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.