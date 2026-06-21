பி.எல்.ஐ., திட்டத்தில் முதலீடு 2.40 லட்சம் கோடி ரூபாய்
பி.எல்.ஐ., திட்டத்தில் முதலீடு 2.40 லட்சம் கோடி ரூபாய்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:21 AM
புதுடில்லி: உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் நோக்கில் செயல்படுத்தப் படும் உற்பத்தி சார் ஊக்கத்தொகை திட்டமான, 'பி.எல்.ஐ.' திட்டத்தின் கீழ், கடந்த மார்ச் வரை, 14 துறைகளில் 2.40 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து மக்களவையில் அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
உற்பத்தியை அதிகரித்து, இறக்குமதி சார்பை குறைக்கும் நோக்கில், உற்பத்தி சார் ஊக்கத்தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுமதி, 2023-24ம் நிதியாண்டில், 4 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இது, 2025-26ல், 15.20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சூரிய மின் தகடு துறையில் 64,873 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் விற்பனையாகும் அலைபேசிகளில், 99.20 சதவீதம் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுகின்றன. இத்திட்டம் அறிமுகமானதில் இருந்து, அலைபேசி இறக்குமதி 77 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. மின்னணு சாதனம், மருந்து, வாகனம், தொலைத்தொடர்பு, ஜவுளி, சிறப்பு எஃகு, ட்ரோன், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்ளிட்ட துறைகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் வருகின்றன.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.
ஏற்றுமதி வளர்ச்சி நிதியாண்டு மொத்த ஏற்றுமதி (லட்சம் கோடி ரூபாய்) 2023-24 4 2024-25 6.5 2025-26 15.2