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﻿ இயற்கை விளைபொருள் கண்காட்சிக்கு அழைப்பு

﻿ இயற்கை விளைபொருள் கண்காட்சிக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:57 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:57 AM

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சென்னை: இயற்கை விளைபொருட்களுக்கான உலகின் முன்னணி வர்த்தக கண்காட்சி, 'பயோ பாச் இந்தியா 2026' டில்லி அருகில் உள்ள நொய்டாவில் வரும் ஆக., 6ம் தேதி முதல், 8ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

இதில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழகத்தில் உள்ள, 'ஆர்கானிக்' சான்று உடைய சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள், 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்கள், உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு, தமிழக அரசின் டி.என்.எபெக்ஸ் நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

தேர்வு செய்யப்படும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வேளாண் மற்றும் உணவு பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி, வாங்குபவர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தி, ஏற்றுமதி வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.

விருப்பம் உள்ளவர்கள், டி.என்.எபெக்ஸின், 'கியூ ஆர் கோடை' ஸ்கேன் செய்து, விண்ணப்பிக்கலாம்.

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