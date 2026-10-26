இயந்திர காப்பீடு பிரீமியம் அமலில் உள்ளதா? நிறுவனங்கள் சரிபார்க்க அரசு வலியுறுத்தல்
இயந்திர காப்பீடு பிரீமியம் அமலில் உள்ளதா? நிறுவனங்கள் சரிபார்க்க அரசு வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM
சென்னை: ஆலைகளில் இயந்திரங்களுக்கான காப்பீடு பிரீமியம் அமலில் உள்ளதா என்பதை சரிபாக்குமாறு தொழில்முனைவோரை, தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வாகன உதிரி பாகங்கள் உட்பட பல்வேறு பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.
மழைக்காலத்தில், கனமழை, வெள்ளத்தின் போது ஆலைகளுக்குள் தண்ணீர் உட்புகுவதால், இயந்திரங்கள் சேதமடைகின்றன. அவற்றுக்கு காப்பீடு இருந்தால் மட்டுமே, பொது காப்பீட்டு சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களிடம் இருந்து இழப்பீடு பெற முடியும்.
தற்போது, வடகிழக்கு பருவ மழை சீசன் தொடங்கியதால், ஆலைகளில் இயந்திரங்களுக்கான காப்பீடு பிரீமியத்தை அமலில் உள்ளதா என்பதை சரிபாக்குமாறு தொழில்முனைவோரை, அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, ‘டான்ஸ்டியா’ எனப்படும் தமிழக சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள் சங்க தலைவர் வாசுதேவன் கூறியதாவது:
‘எல் நினோ’ பாதிப்பால் இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவ மழை மிகவும் அதிகம் இருக்கும் என, எச்சரிக்கைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனால், தொழிற்பேட்டைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் செயல்பட்டு வரும் சிறு, குறுந்தொழில்முனைவோர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள் ள வேண்டும் என்றும், ஆலைகளில் உள்ள இயந்திரங்க ளுக்கு காப்பீடு வ சதி செய்யப்பட்டு உள்ளதா, காப்பீட்டிற்கான பிரீமியம் முறையாக செலுத்தப்பட்டு, அமலில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.