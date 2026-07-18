தனியார் விண்வெளி திட்டம் ஊக்குவிப்பு; நிறுவனங்களை தத்தெடுக்கிறது 'இஸ்ரோ'
தனியார் விண்வெளி திட்டம் ஊக்குவிப்பு; நிறுவனங்களை தத்தெடுக்கிறது 'இஸ்ரோ'
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:40 AM
சென்னை: விண்வெளி தொழில்நுட்ப திட்டங்களை செயல்படுத்த விரும்பும் தனியார் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தொழில்நுட்ப தத்தெடுப்பு நிதியாக, 25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க, 'இஸ்ரோ' முன்வந்துள்ளது.
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ, பல்வேறு கிளை அமைப்புகளாக பிரிந்து, பல்வேறு பணிகளை செய்கிறது. அதில் ஒரு கிளை அமைப்பான, இந்திய விண்வெளி மேம்பாடு மற்றும் அங்கீகார மையம் எனும், 'இன்-ஸ்பேஸ்' அமைப்பு, விண்வெளி துறையில் உள்ள அரசு சாரா இந்திய நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப திட்டங்களை ஊக்குவிக்கவும், அவற்றின் கண்டுபிடிப்புகளை அங்கீகரிக்கவும், தொழில்நுட்ப தத்தெடுப்பு நிதி வழங்க முன்வந்துள்ளது.
இதன் வாயிலாக, இந்தியாவில் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை பரவலாக்குவது, இறக்குமதி சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை குறைப்பது, ஆரம்பகட்ட தொழில்நுட்பங்களை வணிக பயன்பாட்டு தயாரிப்புகளாக தரம் உயர்த்துவது உள்ளிட்டவற்றை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்காக, 500 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி உள்ளது. இதில் ஒரு நிறுவனத்துக்கு அதிகபட்சமாக, 25 கோடி ரூபாய் வரை வழங்க முன்வந்துள்ளது. உள்நாட்டு குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் திட்டச்செலவில் 60 சதவீதம்.
பெரிய நிறுவனங்களின் திட்டச்செலவில் 40 சதவீதம் வரை அல்லது அதிகபட்சமாக, 25 கோடி ரூபாய் வரை நிதியை பெற முடியும். இதற்கு 'https://www.inspace.gov.in/' என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.