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புதுடில்லி: இந்தியாவி ல் 100-க்கும் மேற் பட்ட ஜப்பான் நி றுவனங்கள் தங்களின் உலகளாவிய திறன் மையங்களை அமைத்துள்ளதுடன், ஏற்கனவே உள்ள மை யங்களையும் விரிவுபடுத்தி வருகின்றன.
இந்த மையங்களின் செயல்பாடு கள் ஏ.ஐ., பொறியியல், தயாரிப்பு மேம்பாடு மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப துறைகளை நோக்கி நகர்ந்து வருவதாக, ரியல் எஸ்டேட் சேவை நிறுவனமான ‘குஷ்மேன் அண்டு வேக்பீல்டு’ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .
இந்தியாவில் திறன் மையங்களை நிறுவும் ஜப்பான் நிறுவனங்கள்
இந்தியாவில் திறன் மையங்களை நிறுவும் ஜப்பான் நிறுவனங்கள்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 11:06 PM
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புதுடில்லி: இந்தியாவி ல் 100-க்கும் மேற் பட்ட ஜப்பான் நி றுவனங்கள் தங்களின் உலகளாவிய திறன் மையங்களை அமைத்துள்ளதுடன், ஏற்கனவே உள்ள மை யங்களையும் விரிவுபடுத்தி வருகின்றன.
இந்த மையங்களின் செயல்பாடு கள் ஏ.ஐ., பொறியியல், தயாரிப்பு மேம்பாடு மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப துறைகளை நோக்கி நகர்ந்து வருவதாக, ரியல் எஸ்டேட் சேவை நிறுவனமான ‘குஷ்மேன் அண்டு வேக்பீல்டு’ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .