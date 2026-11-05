நகை கடன் மூன்று ஆண்டுகளில் மும்மடங்காக உயர்வு

UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
நாட்டின் மொத்த நகைக்கடன் சந்தை மதிப்பு, கடந்த மூன்றே ஆண்டுகளில் மும்மடங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக ‘சிபில்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டில் கடன் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு 5 பேரில் ஒருவர் நகைக்கடன் பெற்றவர்கள் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நகைக்கடன் அளவு (ரூ. லட்சம் கோடியில்):
2023 | 7.50
2026 (ஆக., வரை) | 22.50 (3 மடங்கு உயர்வு)
கடன் வினியோக அளவு (எண்ணிக்கை):
2025 ஏப்.,– ஜூன் | 4.35 கோடி
2026 ஏப்.,– ஜூன் | 3.70 கோடி (15% சரிவு)
கடன் வினியோக அளவு (ரூ. லட்சம் கோடியில்):
2025 ஏப்.,– ஜூன் | 7.32
2026 ஏப்.,– ஜூன் | 8.20 (12% உயர்வு)
சராசரி கடன் அளவு: ரூ.4.10 லட்சம்
ஆதாரம்: ‘சிபில்’
நாட்டின் மொத்த நகைக்கடன் சந்தை மதிப்பு, கடந்த மூன்றே ஆண்டுகளில் மும்மடங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக ‘சிபில்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டில் கடன் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு 5 பேரில் ஒருவர் நகைக்கடன் பெற்றவர்கள் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.