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நகை கடன் மூன்று ஆண்டுகளில் மும்மடங்காக உயர்வு

நகை கடன் மூன்று ஆண்டுகளில் மும்மடங்காக உயர்வு

UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM

ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM

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நாட்டின் மொத்த நகைக்கடன் சந்தை மதிப்பு, கடந்த மூன்றே ஆண்டுகளில் மும்மடங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக ‘சிபில்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டில் கடன் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு 5 பேரில் ஒருவர் நகைக்கடன் பெற்றவர்கள் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நகைக்கடன் அளவு (ரூ. லட்சம் கோடியில்):

2023 | 7.50

2026 (ஆக., வரை) | 22.50 (3 மடங்கு உயர்வு)

கடன் வினியோக அளவு (எண்ணிக்கை):

2025 ஏப்.,– ஜூன் | 4.35 கோடி

2026 ஏப்.,– ஜூன் | 3.70 கோடி (15% சரிவு)

கடன் வினியோக அளவு (ரூ. லட்சம் கோடியில்):

2025 ஏப்.,– ஜூன் | 7.32

2026 ஏப்.,– ஜூன் | 8.20 (12% உயர்வு)

சராசரி கடன் அளவு: ரூ.4.10 லட்சம்

ஆதாரம்: ‘சிபில்’

நாட்டின் மொத்த நகைக்கடன் சந்தை மதிப்பு, கடந்த மூன்றே ஆண்டுகளில் மும்மடங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக ‘சிபில்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டில் கடன் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு 5 பேரில் ஒருவர் நகைக்கடன் பெற்றவர்கள் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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