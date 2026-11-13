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கொச்சியில் நகைக்கடன் மாநாடு

கொச்சியில் நகைக்கடன் மாநாடு

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 13, 2026 10:36 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 13, 2026 10:36 PM

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கொச்சி: கேரளம் மாநிலம், கொச்சியில் வரும் நவ., 17ம் தேதி தங்க நகைக்கடன் நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் முதன்முறையாக தங்க உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

தங்க நகைக்கடன் தொழிலில் உள்ள பிரச்னைகளை குறைப்பது, அரசு விதிமுறைகளை எளிமையாக்குவது, மக்களிடையே நம்பகத்தன்மையை அதிகரிப்பது, நீடித்த தொழில் முறைகளை கையாள்வது உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.

தங்க நகைக்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் கூட்டாக இணைந்து அரசை அணுகி, இத்தொழிலுக்கேற்ற கொள்கைகளை வடிவமைப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.

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