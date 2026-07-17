﻿ பிரிட்டனுக்கு நகை ஏற்றுமதி

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சென்னை: நாட்டின் தங்க ஆபரணங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு முக்கிய மையமாக சென்னை திகழ்கிறது. பிரிட்டனுடன் விரிவான பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
ரத்தினம் மற்றும் ஆபரண ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் சார்பில், சென்னையில் இருந்து, பிரிட்டனுக்கு முதல் ஆபரண ஏற்றுமதிக்கான சரக்கு போக்குவரத்து நேற்று முன்தினம் சென்னையில் தொடங்கியது.
விமானத்தில், 27.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 243 கிராம் தங்க ஆபரணங்கள் பிரிட்டனுக்கு அனுப்பப்பட்டன.
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:57 AM
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சென்னை: நாட்டின் தங்க ஆபரணங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு முக்கிய மையமாக சென்னை திகழ்கிறது. பிரிட்டனுடன் விரிவான பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
ரத்தினம் மற்றும் ஆபரண ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் சார்பில், சென்னையில் இருந்து, பிரிட்டனுக்கு முதல் ஆபரண ஏற்றுமதிக்கான சரக்கு போக்குவரத்து நேற்று முன்தினம் சென்னையில் தொடங்கியது.
விமானத்தில், 27.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 243 கிராம் தங்க ஆபரணங்கள் பிரிட்டனுக்கு அனுப்பப்பட்டன.