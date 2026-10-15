‘7,220 காப்புரிமைகளுக்கு ஜியோ விண்ணப்பம்’

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மும்பை: ஜியோ நிறுவனம், கடந்த ஜூன் மாதம் வரையிலான நிலவரப்படி, இதுவரை 7,220 காப்புரிமைகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும், உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை அமைப்பின் காப்புரிமை விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தரவரிசையில் முதல் 20 இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே இந்திய நிறுவனம் ஜியோ மட்டுமே என்றும் ஆகாஷ் அம்பானி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், “ஜியோவுக்கான சொந்த தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதில் நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்தினோம்.
“அதன் விளைவாக, எங்களுக்கென தனித்துவமான தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகளை உருவாக் க முடிந்தது,” என்றார்.
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:10 PM
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மும்பை: ஜியோ நிறுவனம், கடந்த ஜூன் மாதம் வரையிலான நிலவரப்படி, இதுவரை 7,220 காப்புரிமைகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும், உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை அமைப்பின் காப்புரிமை விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தரவரிசையில் முதல் 20 இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே இந்திய நிறுவனம் ஜியோ மட்டுமே என்றும் ஆகாஷ் அம்பானி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், “ஜியோவுக்கான சொந்த தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதில் நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்தினோம்.
“அதன் விளைவாக, எங்களுக்கென தனித்துவமான தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகளை உருவாக் க முடிந்தது,” என்றார்.