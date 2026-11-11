கார் வடிவமைப்பு திருட்டு பி.ஒய்.டி., மீது ஜே.எல்.ஆர்., வழக்கு
கார் வடிவமைப்பு திருட்டு பி.ஒய்.டி., மீது ஜே.எல்.ஆர்., வழக்கு
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
புதுடில்லி: ‘டிபெண்டர்’ சொகுசு கார் தொழில்நுட்பத்தை ‘ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்’ வாயிலாக திருடியதாக கூறி, சீனாவின் பி.ஒய்.டி., நிறுவனத்தின் மீது டாடா குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும் ஜே.எல்.ஆர்., நிறுவனம், நெதர்லாந்தின் தி ஹேக் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
இதனால், பி.ஒய்.டி., நிறுவனத்தின் நெதர்லாந்து அலுவலகங்களில் நீதிமன்ற அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி, டிஜிட்டல் ஆவணங்களை கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
டிபெண்டர் சொகுசு காரின் வடிவமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை அச்சு அசலாக, பி.ஒய்.டி., – டி.ஐ., 7 என்ற எஸ்.யூ.வி., காரில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2025ம் ஆண்டு சீனாவில் அறிமுகமான இந்த கார், தற்போது பிரிட்டன் சந்தையில் 59.92 லட்சம் ரூபாயில் அறிமுகமானது. இது, டிபெண்டர் காரின் விலையை விட, 25 லட்சம் குறைவு.
இதற்கு முன், 2019ல் ரேஞ்ச் ரோவர் எவோக் எஸ்.யு.வி., கார் வடிவமைப்பில் வந்த காருக்காக, சீனாவின் ஜியாங்லிங் மோட்டார் நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு தொடர்ந்து, ஜே.எல்.ஆர்., நிறுவனம் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.