வெளிநாடு வாழ் மலையாளிகள் கேரளத்தில் தொழில் தொடங்க மாநில அரசு அழைப்பு: நிதியுதவி திட்டத்தை அறிவித்தால் மாநில முதல்வர்
வெளிநாடு வாழ் மலையாளிகள் கேரளத்தில் தொழில் தொடங்க மாநில அரசு அழைப்பு: நிதியுதவி திட்டத்தை அறிவித்தால் மாநில முதல்வர்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
திருவனந்தபுரம்: வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் கேரள மக்கள் மற்றும் தாயகம் திரும்பியவர்கள், தங்கள் சொந்த ஊர்களில் தொழில் தொடங்குவதை ஊக்குவிக்க, ‘நோர்கா தனியார் தொழிற்பேட்டை’ திட்டத்தை கேரள அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக அம்மாநில முதல்வர் சதீசன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளி யிட்டுள்ள அறிக்கையின் படி, இத்திட்டத்தின் கீழ், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் கேரள மக்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் அவர்கள் பங்குதாரர்களாக உள்ள நிறுவனங்கள், கேரளத்தில் தொழிற்சாலைகள், தனியார் தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்கலாம். இதற்கு தேவையான சாலை, மின்சாரம், குடிநீர், கழிவு மேலாண்மை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த அதிகபட்சம் 3 கோடி ரூபாய் வரை அரசு நிதியுதவி வழங்கும்.
3 முதல் 7 ஏக்கர் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் ஒரே மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளையும், 7 முதல் 15 ஏக்கர் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் தனியார் தொழிற்பேட்டைகளையும் அமைக்கலாம்.
இதற்கான, அனுமதிகளை விரைவுபடுத்த ஒற்றைச்சாளர முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும். சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் தொழில்களுக்கு அனுமதி கிடையாது.