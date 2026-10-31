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புதுடில்லி: கே.எப்.சி., பீட்சா ஹட் உள்ளிட்ட பிரபல உணவகங்களின் இந்திய உரிமையாளர்களான ‘சபையர் புட்ஸ் இந்தியா’ மற்றும் ‘தேவ்யானி இன்டர்நேஷனல்’ நிறுவனங்கள் இணைவதற்கு இந்திய போட்டி ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த இணைப்பின் வாயிலாக இரு நிறுவனங்களின் உணவக வணிகங்களும் ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட உள்ளன. கே.எப்.சி., பீட்சா ஹட், கோஸ்டா காபி, வாங்கோ உள்ளிட்ட பிராண்டுகளின் செயல்பாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
இணைப்புக்கு பின் உருவாகும் ஒருங்கிணைந்த நிறுவனம், ஆண்டுக்கு 8,000 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் கே.எப்.சி.,– பீட்சா ஹட்: இந்திய போட்டி ஆணையம் ஒப்புதல்
ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் கே.எப்.சி.,– பீட்சா ஹட்: இந்திய போட்டி ஆணையம் ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:06 PM
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புதுடில்லி: கே.எப்.சி., பீட்சா ஹட் உள்ளிட்ட பிரபல உணவகங்களின் இந்திய உரிமையாளர்களான ‘சபையர் புட்ஸ் இந்தியா’ மற்றும் ‘தேவ்யானி இன்டர்நேஷனல்’ நிறுவனங்கள் இணைவதற்கு இந்திய போட்டி ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த இணைப்பின் வாயிலாக இரு நிறுவனங்களின் உணவக வணிகங்களும் ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட உள்ளன. கே.எப்.சி., பீட்சா ஹட், கோஸ்டா காபி, வாங்கோ உள்ளிட்ட பிராண்டுகளின் செயல்பாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
இணைப்புக்கு பின் உருவாகும் ஒருங்கிணைந்த நிறுவனம், ஆண்டுக்கு 8,000 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.