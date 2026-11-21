கொச்சி துறைமுக வேலைநிறுத்தம் வர்த்தகர்களுக்கு பெரும் இழப்பு
கொச்சி துறைமுக வேலைநிறுத்தம் வர்த்தகர்களுக்கு பெரும் இழப்பு
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:45 PM
கொச்சி: கொச்சி துறைமுகத் தில் இயங்கும் வல்லார்பாடம் சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையத்தில் வேலை நிறுத்தம் 12-வது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், வர்த்தகர்கள் பெரும் பொருளாதார இழப்புகளை சந்தித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
கொச்சி துறைமுகத்திற்கு வரும் அனைத்து இறக்குமதி கன்டெய்னர்களையும் ‘ஸ்கேன்’ செய்ய வேண்டும் என்ற சுங்கத்துறையின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நவம்பர் 9-ம் தேதி முதல் கன்டெய்னர் லாரி ஓட்டுநர்கள் காலவரையற்ற வேலை புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஒரு நாளில் பலமுறை ஸ்கேனர் வழியாக லாரிகளை ஓட்ட வேண்டியிருப்பதால், தங்களுக்கு உடல் வலி, தலைவலி, குமட்டல் போன்ற உடல்நல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஓட்டுநர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
துறைமுக முனையத்தில் கிட்டத்தட்ட 1,810 கன்டெய்னர்கள் தேங்கியுள்ளன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை பழங்கள் போன்ற எளிதில் அழுகக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு செல்லும் குளிரூட்டப்பட்ட கன்டெய்னர்கள்.
இது குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள கொச்சி வர்த்தக சபை, இந்த விவகாரத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.