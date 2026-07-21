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﻿ தமிழகத்தில் ஆலை அமைக்க கொரிய நிறுவனம் அரசுடன் பேச்சு

﻿ தமிழகத்தில் ஆலை அமைக்க கொரிய நிறுவனம் அரசுடன் பேச்சு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 AM

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புதுடில்லி: தென் கொரியாவை சேர்ந்த எல்.இ.டி., உற்பத்தி நிறுவனமான சியோல் செமிகண்டக்டர், இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆலை அமைப்பது தொடர்பாக தமிழகம், கர்நாடகா மற்றும் குஜராத் அரசுகளுடன் பேச்சு நடத்தி வருகிறது.

இது குறித்து தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது: இந்தியாவில் எல்.இ.டி., மற்றும்ய செமிகண்டக்டர் சார்ந்த உற்பத்தியை தொடங்கும் சாத்தியக்கூறுகளை சியோல் செமிகண்டக்டர் நிறுவனம் ஆய்வு செய்து வருகிறது. இதற்காக, தொழில் முதலீடு, உட்கட்டமைப்பு, மின்சாரம், போக்குவரத்து வசதி மற்றும் திறமையான மனிதவளம் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

ஆலை அமைப்பதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணியின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகம், கர்நாடகா மற்றும் குஜராத் மாநில அரசுகளுடன் ஆரம்ப கட்ட பேச்சு நடைபெற்று வருகிறது.

மின்னணு பொருட்கள் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள், செமிகண்டக்டர் துறைக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகள் இந்த முதலீட்டு திட்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாக கருதப் படுகிறது. இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

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