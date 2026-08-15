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﻿ ஏற்றுமதியில் இயற்கை வைரத்தை விஞ்சியது ஆய்வக வைரம்

﻿ ஏற்றுமதியில் இயற்கை வைரத்தை விஞ்சியது ஆய்வக வைரம்

ADDED : ஆக 15, 2026 06:50 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:50 AM

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புதுடில்லி: கடந்த ஜனவரி முதல் மே வரையிலான காலக் கட்டத்தில், இயற்கை வைரங்களின் ஏற்றுமதி அளவை முதன்முறையாக ஆய்வக வைரங்களின் ஏற்றுமதி விஞ்சியுள்ளது என ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இயற்கை வைரங்களின் அளவு 2022ம் ஆண்டில் 2.60 கோடி காரட்டாக இருந்த நிலையில் 2025ல் 1.50 கோடி காரட்டாக குறைந்துள்ளது. ஆய்வக வைர ஏற்றுமதி 2022ல் 35.70 லட்சம் காரட்டாக இருந்த நிலையில் 2025ல் 1.49 கோடி காரட்டாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, நான்கு மட ங்குக்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது.

குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஆய்வக வைரங்கள், இயற்கை வைரங்களுக்கான நுகர்வோர் தேவையை பாதித்து வருகிறது. இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூமியில் இருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்டு, நேரடி பயனுக்கு வரும் வைரம், இயற்கை வைரம் என்றும், அவற்றை ஆய்வகத்தில் சிறப்பு இயந்திரங்களில் வடிவமைத்தால் ஆய்வக வைரம் என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

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