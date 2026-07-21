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﻿ 'செமிகண்டக்டர்' தொழில் பூங்காவில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு நிலம் ஒதுக்கீடு

﻿ 'செமிகண்டக்டர்' தொழில் பூங்காவில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு நிலம் ஒதுக்கீடு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:01 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:01 AM

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சென்னை: கோவை மாவட்டம், வாரப்பட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, 'செமிகண்டக்டர்' பூங்காவில் தொழில் தொடங்க, 'செப்டோ டெக்னாலஜிஸ்' நிறுவனத்திற்கு, தமிழக அரசின், 'டிட்கோ' நிறுவனம் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

உலகம் முழுதும் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மோட்டார் வாகனம், மின் வாகனம் உட்பட பல்வேறு தொழில்களிலும், 'செமிகண்டக்டர்' பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் இறக்குமதியை குறைக்க, அந்த துறையில் தொழில் தொடங்கும் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மானியம் உள்ளிட்ட சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. செமிகண்டக்டர் தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீட்டை ஈர்ப்பதில் மாநிலங்களுக்கு இடையே போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்களுக்கு அனைத்து கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய தொழில் பூங்காவை, கோவை மாவட்டம் சூலுார் அருகில் வாரப்பட்டியில், 100 ஏக்கரில், 'டிட்கோ' அமைத்துள்ளது. அங்கு, செமிகண்டக்டர் வடிவமைப்பு தொழில் தொடங்குவதற்காக, 'செப்டோ டெக்னாலஜிஸ்' என்ற நிறுவனத்திற்கு, 3 ஏக்கரை டிட்கோ நிறுவனம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இதுவே, செமிகண்டக்டர் தொழில் பூங்காவில் தொழில் தொடங்கும் முதல் நிறுவனம் ஆகும்.

செமிகண்டக்டர் உற்பத்தியில் முதலீட்டை ஈர்க்க, மேலும் பல நிறுவனங்களுடன், தமிழக அரசு பேச்சு நடத்தி வருகிறது.

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