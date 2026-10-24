ஒடிஷாவில் முன்னணி நிறுவனங்கள் ரூ.53,894 கோடி முதலீடு அறிவிப்பு: 20,210 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்
ஒடிஷாவில் முன்னணி நிறுவனங்கள் ரூ.53,894 கோடி முதலீடு அறிவிப்பு: 20,210 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்
UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 11:02 PM
புவனேஸ்வர்: மும்பையில் நடைபெற்ற ‘இந்தியா கெம் 2026’ சர்வதேச மாநாட்டில், ஒடிஷா மாநிலத்துக்கு 53,894 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. இதன் வாயிலாக, 20,210 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில், 51,444 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 9 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும், 2,450 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 4 முதலீட்டு விருப்ப ஆவ ணங்களும் கையெழுத்தாகின.
மின்சாரம் மற்றும் கனிம வளத் துறையில் ‘என்.எல்.சி., இந்தியா’ நிறுவனம் 37,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய் ய உள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த முதலீட்டு தொகையில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்காகும்.
அதேபோல், ‘எல் அண்டு டி.,’ நிறுவனம் 8,100 கோ டி ரூபாய் , பாரதீப் பாஸ்பேட்ஸ் நிறுவனம் ரசாயன துறையில் 4,750 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய முன்வந்து ள்ளன.
முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்ற ஒடிஷா முதல்வர் மோகன் சரண் மஜி, எல் அண்டு டி., நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் சுப்பிரமணியன், ‘ஜே.எஸ்.டபிள்யூ.,’ தலைவர் சஜ்ஜன் ஜிண்டால் மற்றும் ‘போஸ்கோ இந்தியா’ பிரதிநிதிகளை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது , ஜே.எஸ்.டபிள்யூ. – போஸ்கோ கூட்டு நிறுவனத்தின் சார்பில், 35,000 கோடி ரூபாய் முதலீ ட்டில் அமைக்கப்பட உள்ள 50 லட்சம் டன் திறன் கொண்ட இரும்பு ஆலை திட்டம் குறித்தும், ஜகத்சிங்பூரில் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் உருவாக்கப்படும் இரும்பு வளாகம் குறித்தும் ஆலோசிக்கப் பட்டது.
ஜவுளி துறையில் ‘சிவராஜ் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ்’ 200 கோடி ரூபாயிலும், ‘பாடிகேர்’ நிறுவனம் 250 கோடி ரூபாயிலும் முதலீடு செய்வதாக அறிவித்தன. இதன் வாயிலாக 9,000 பேருக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.