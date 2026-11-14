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தொலைபேசி சந்தையில் விரைவில் போட்டியை ஏற்படுத்துவோம்

தொலைபேசி சந்தையில் விரைவில் போட்டியை ஏற்படுத்துவோம்

UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM

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வோடபோன் ஐடியா நிறுவனத்தின் முதலீட்டு செலவின தேவைக்கு ஏற்ப 35,000 கோடி ரூபாய் வரை கடன் பெற பொதுத்துறை வங்கிகளுடன் பேசி வருகிறோம். விரைவில் அதை பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. மேலும், கடன் அல்லாத நிதியாக 10,000 கோடி திரட்ட இலக்கு உள்ளது. அதன்பிறகு, வோடபோன் ஐடியா நெட்வொர்க்கை மேம்படுத்தி, டெலிகாம் சந்தையில் கடும் போட்டி தர இருக்கிறோம்.

–அபிஜித் கிஷோர், சி.இ.ஓ., வோடபோன் ஐடியா

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