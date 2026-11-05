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இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகளுக்கான லேசர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் துறையில் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த, ஐரோப்பிய நாடான லிதுவேனியாவைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றன.
இதுகுறித்து இந்தியாவுக்கான லிதுவேனியா துாதர் டயானா மிக்கெவிச்சினே கூறியதாவது:
இந்தியா – ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்தால், இருதரப்பு வர்த்தக வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.ஏற்கனவே, லிதுவேனியா நிறுவனங்களின் வாகன கண்காணிப்பு சாதனங்கள் இந்தியாவில் பொருத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் இந்திய மென்பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.இந்திய தொழிற்சாலைகளில் துல்லியமான உற்பத்திப் பணிகளுக்கு லிதுவேனியாவின் நவீன லேசர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்தியாவில் லேசர் தொழில்நுட்பத்தை விரிவுபடுத்த லிதுவேனியா ஆர்வம்!
இந்தியாவில் லேசர் தொழில்நுட்பத்தை விரிவுபடுத்த லிதுவேனியா ஆர்வம்!
UPDATED : நவ 06, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:26 PM
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இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகளுக்கான லேசர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் துறையில் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த, ஐரோப்பிய நாடான லிதுவேனியாவைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றன.
இதுகுறித்து இந்தியாவுக்கான லிதுவேனியா துாதர் டயானா மிக்கெவிச்சினே கூறியதாவது:
இந்தியா – ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்தால், இருதரப்பு வர்த்தக வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.ஏற்கனவே, லிதுவேனியா நிறுவனங்களின் வாகன கண்காணிப்பு சாதனங்கள் இந்தியாவில் பொருத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் இந்திய மென்பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.இந்திய தொழிற்சாலைகளில் துல்லியமான உற்பத்திப் பணிகளுக்கு லிதுவேனியாவின் நவீன லேசர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.