பண்டிகை கால தேவையால் லாரி வாடகை உயர்வு

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த ீ பாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சரக்கு போக்குவரத்து தேவை அதிகரித்ததால், அக்டோபர் மாதத்தில் லாரி வாடகை தொடர்ந்து அதிகமாக இருந்ததாக ஸ்ரீராம் நிறுவனத்தின் போக்குவரத்து ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
அந்த அறிக்கையின் படி, முக்கிய வழித்தடங்களான, டில்லி – கொல்கட்டா – டில்லி வழித்தடத்தில் லாரி வாடகை ஆண்டு அடிப்படையில் 13 சதவீதம் உயர்ந்தது. இதுவே அதிகபட்ச உயர்வாகும். பெங்களூரு – மும்பை – பெங்களூரு வழித்தடத்தில் வாடகை 12 சதவீதம் அதிகரித்தது. டில்லி – மும்பை – டில்லி மற்றும் கொல்கட்டா – கவுகாத்தி – கொல்கட்டா வழித்தடங்களிலும் லாரி வாடகை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:38 PM
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த ீ பாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சரக்கு போக்குவரத்து தேவை அதிகரித்ததால், அக்டோபர் மாதத்தில் லாரி வாடகை தொடர்ந்து அதிகமாக இருந்ததாக ஸ்ரீராம் நிறுவனத்தின் போக்குவரத்து ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
அந்த அறிக்கையின் படி, முக்கிய வழித்தடங்களான, டில்லி – கொல்கட்டா – டில்லி வழித்தடத்தில் லாரி வாடகை ஆண்டு அடிப்படையில் 13 சதவீதம் உயர்ந்தது. இதுவே அதிகபட்ச உயர்வாகும். பெங்களூரு – மும்பை – பெங்களூரு வழித்தடத்தில் வாடகை 12 சதவீதம் அதிகரித்தது. டில்லி – மும்பை – டில்லி மற்றும் கொல்கட்டா – கவுகாத்தி – கொல்கட்டா வழித்தடங்களிலும் லாரி வாடகை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.