எல்– நினோ’ வால் குறைந்தது உற்பத்தி.. உயர்ந்தது விலை பட்டுப்போன பட்டுப்புழு வளர்ப்பு, 2 லட்சம் முட்டைகள் தேக்கம்
எல்– நினோ’ வால் குறைந்தது உற்பத்தி.. உயர்ந்தது விலை பட்டுப்போன பட்டுப்புழு வளர்ப்பு, 2 லட்சம் முட்டைகள் தேக்கம்
UPDATED : அக் 13, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:24 PM
‘எல் நினோ’ பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக, கோவை மாவட்டத்தில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு துறை பெரும் சரிவை சந்தித்து வருவதாக பல்வேறு தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், மல்பெரி சாகுபடி மற்றும் பட்டுக்கூடு உற்பத்தி குறைந்ததால், அரசு மையத்தில் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பட்டுப்புழு முட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சரிந்த மல்பெரி சாகுபடி
பட்டுப்புழுவின் பிரதான உணவான மல்பெரி இலை சாகுபடி, வறட்சியால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவையில் முன்பு 1,200 ஏக்கர் வரையில் இருந்த சாகுபடி பரப்பு, தற்போது 500 ஏக்கராக சுருங்கியுள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டமும் 500 அடியில் இருந்து 1,000 அடியாக சரிந்துள்ளதால் தண்ணீர் கிடைப்பதில் சிக்கல் அதிகரித்துள்ளது. போதிய மழையின்ம, மல்பெரி செடிகள் மீதான நோய் தாக்குதல் உள்ளிட்டவை மகசூலை பெருமளவு பாதித்ததாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
குறைந்த உற்பத்தி
மல்பெரி இலைகள் தட்டுப்பாட்டால், பட்டுக்கூடு உற்பத்தி சரிந்தது. கோவை அரசு பட்டுக்கூடு அங்காடிக்கு நாள்தோறும் சராசரியாக 1.5 டன் பட்டுக்கூடுகள் வரத்து இருந்த நிலையில், கடந்த 3 மாதங்களில் 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது.
முட்டைகள் தேக்கம்
இந்த வறட்சியான சூழலில், பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ஈடுபட விவசாயிகள் தயக்கம் காட்டுவதாகவும், இதனால் முட்டைகள் விற்பனை இதுவரை இல்லாத அளவு சரிந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், கோவை சின்னவேடம்பட்டியில் உள்ள அரசு குளிர்சாதன கிடங்கில் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் முட்டை தொகுப்புகள் தேக்கமடைந்துள்ளன.
விலை அதிகரிப்பு
முட்டை தொகுப்புகளின் விலையும் கடந்த ஆண்டுகளை விட கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால், பட்டுப்புழு முட்டைகளை நேரடியாக வாங்கி வளர்ப்பதை விட, இளம் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மையங்களில் இருந்து புழுக்களை வாங்கவே விவசாயிகள் அதிகம் விரும்புவதாக துறை சார்ந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அரசு முட்டை உற்பத்தி மையங்களில் இருந்து முட்டைகளை வாங்கும் இளம் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மையங்கள், அவற்றில் இருந்து வெளிவரும் புழுக்களை இரண்டாவது தோலுரிப்பு நிலை வரை வளர்த்து, பின்னர் விவசாயிகளுக்கு விற்பனை செய்கின்றன.