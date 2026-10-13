'உள்ளூர் வணிகங்களை உலகமயமாக்க வேண்டும்’ மலப்புரம் தொழில் முனைவோர் மாநாடு வலியுறுத்தல்
'உள்ளூர் வணிகங்களை உலகமயமாக்க வேண்டும்’ மலப்புரம் தொழில் முனைவோர் மாநாடு வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:54 PM
மலப்புரம்: உள்ளூர் வணிகங்களை உலகளாவிய நிலைக்கு உயர்த்துவது அவசியம் என்று கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திரூரங்காடியில் நடைபெற்ற தொழில் முனைவோர் மாநாடு வலியுறுத்தியது.
தொழில் துறை நிபுணர்கள் மற்றும் உள்ளூர் தொழில்முனைவோர் பங்கேற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், ஒரு நிறுவனத்தின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிர்வாக அமைப்பு, முதலீடு திரட்டுதல், பங்கு வெளியீட்டுக்கு தயாராவது, தலைமைத்துவம் மற்றும் தொழில்முறை மேலாண்மை குறித்து தனித்தனி அமர்வுகள் நடத்தப்பட்டன.
சிறிய நிறுவனங்கள் ஒரே நபரை சார்ந்து செயல்படாமல், பொறுப்புகள் பிரிக்கப்பட்ட நிர்வாக அமைப்பை உருவாக்க வேண்டியதன் அவசியம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் திட்டமிட்ட நிர்வாகம் இருந்தால்தான் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கவும், அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு செல்லவும் முடியும் என நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.
புதிய தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்துவது, பிராண்டை வலுப்படுத்துவது, சந்தைப்படுத்தல் முறைகளை மேம்படுத்துவது, சந்தை சவால்களை எதிர்கொள்வது உள்ளிட்ட அம்சங்களும் விவாதிக்கப்பட்டன. பணியாளர் மேலாண்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற தொழில் சூழலை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.
பெண் தொழில்முனைவோருக்காக நடைபெற்ற சிறப்பு குழு விவாதத்தில், சொந்தமாக தொழில் தொடங்குவது முதல் அதை நிலையான நிறுவனமாக வளர்ப்பது வரையிலான நடைமுறை வழிமுறைகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது.
‘நிறுவனம் ஒரே நபரை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது’
“ஒரு தொழில் நிறுவனம் ஒரே நபரை சார்ந்து செயல்படும் நிலையிலிருந்து, தெளிவான நிர்வாக அமைப்பு கொண்ட தொழில்முறை நிறுவனமாக மாற வேண்டும். நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புகள் பிரிப்பு மற்றும் முறையான செயல்பாடு இருந்தால்தான் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை எளிதாக அடைய முடியும்.”
- ரஞ்சித் பிரம்மா
தொழில்முறை மேலாண்மை நிபுணர்