பொருளாதார மந்த நிலையால் நார் பொருட்கள் விலை சரிவு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தகவல்
பொருளாதார மந்த நிலையால் நார் பொருட்கள் விலை சரிவு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தகவல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:08 AM
பொள்ளாச்சி: ''பொருளாதார மந்த நிலையால், சர்வதேச சந்தையில் தென்னை நார் பொருட்கள் தேவை குறைந்து விலை சரிந்துள்ளது,'' என, கோவை மாவட்ட தென்னை நார் மற்றும் சார்பு பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சங்கத்தின் தலைவர் சிவமுருகானந்தம் கூறியதாவது:
சில மாதங்களாக, உலக பொருளாதார மந்த நிலையால், சர்வதேச சந்தையில் தென்னை நார் துகள், கோகோ சிப்ஸ், தென்னை நார் பொருட்களுக்கான தேவை குறைந்து வருகிறது. இதனால், இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் விலையும் சரிகிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, கடல் போக்குவரத்து செலவுகள் அதிகரிப்பு, கடல் சரக்கு காப்பீட்டு கட்டண உயர்வு, கப்பல் இயக்க செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால், வெளிநாடுகளுக்கு நார் பொருட்களை அனுப்புவதற்கான கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.
சில மாதங்களுக்கு முன், 1,500 அமெரிக்க டாலராக இருந்த, 40 அடி கன்டெய்னர் கடல் சரக்கு கட்டணம், 4,000 டாலர் வரை உயர்ந்துள்ளது. இந்த கூடுதல் செலவுகளை சமாளிக்கும் நோக்கில், வெளிநாட்டு இறக்குமதியாளர்கள், இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்களின் விலையை குறைக்க வலியுறுத்துகின்றனர். இதனால், தென்னை நார் பொருட்கள் விலை குறைந்து வருகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
தென்னை நார் கட்டு (30 கிலோ) முதல் தரம் ரூ.300 2ம் தரம் ரூ.240