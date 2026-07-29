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﻿ பல்வகை சரக்கு முனைய பூங்காவுக்கு மப்பேடு - கடம்பத்துார் தனி ரயில் பாதை

﻿ பல்வகை சரக்கு முனைய பூங்காவுக்கு மப்பேடு - கடம்பத்துார் தனி ரயில் பாதை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:31 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:31 AM

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சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களின் சரக்குகளை விரைவாக ஏற்றுமதி செய்ய, திருவள்ளூர் மாவட்டம் மப்பேடு பல்வகை சரக்கு முனைய பூங்காவில் இருந்து, கடம்பத்துார் ரயில் நிலையம் வரை தனி ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி, 216 கோடி ரூபாய் செலவில் நடைபெறுகிறது.

நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகள் சரக்கு ரயில் வாயிலாக மற்ற மாநிலங்களுக்கும், சென்னை துறைமுகம், எண்ணுார் காமராஜர், காட்டுப்பள்ளி அதானி துறைமுகம் வாயிலாக, வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்று மதி செய்கின்றன. சரக்குகளை விரைவாக கையாள, திருவள்ளூரில் உள்ள மப்பேட்டில், 1,423 கோடி ரூபாய் செலவில், 182 ஏக்கரில் பல்வகை சரக்கு போக்குவரத்து பூங்கா அமைக்கப்படுகிறது.

மப்பேடு சரக்கு போக்குவரத்து பூங்காவில் இருந்து, கடம்பத்துார் வரை, 12 கி.மீ., ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி ஆணை தற்போது தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளதாக, தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சரக்கு போக்குவரத்து பூங்காவில் சேமிப்பு கிடங்கு, குளிர்ப்பதன கிடங்கு, நவீன இயந்திரங்கள் இடம்பெறுகின்றன. மப்பேடு - கடம்பத்துார் இடையே, 12 கி.மீ., ரயில் பாதை பணிகள் தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

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