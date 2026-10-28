லண்டனில் வர்த்தகர் சந்திப்பு ஏற்றுமதி ஆர்டர் பெற வாய்ப்பு
லண்டனில் வர்த்தகர் சந்திப்பு ஏற்றுமதி ஆர்டர் பெற வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
திருப்பூர்: பிரிட்டன் சந்தையில் இந்திய ஆயத்த ஆடைகளுக்கான வர்த்தக வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளதை பயன்படுத்தி ஏற்றுமதியை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.,) சார்பில், 2027 ஜன. 25, 26 தேதிகளில் லண்டனில் வர்த்தகர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்தியா – பிரிட்டன் இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு முன், இந்திய ஆடைகளுக்கு 10 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது வரிச்சலுகை கிடைத்துள்ளதால், இந்தியாவுடன் வர்த்தகம் செய்ய பிரிட்டன் வர்த்தகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, பிரிட்டனில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை பெறவும், ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவும் லண்டனில் வர்த்தகர் சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2025–26ம் நிதியாண்டில், இந்தியாவில் இருந்து பிரிட்டனுக்கு .1.20 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி நடைபெற்றுள்ளது. வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் பயனாக, வரும் காலங்களில் இந்த வர்த்தகம் இரட்டிப்பாகும் வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க விரும்பும் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு, மத்திய அரசு சார்பில் 15,000 ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதை பெற விரும்புவோர் நவ. 15ம் தேதிக்குள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என ஏ.இ.பி.சி., அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.