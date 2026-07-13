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/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/﻿ அலுமினிய கழிவு இறக்குமதி மீதான 2.5% சுங்க வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உலோக மறுசுழற்சி சங்கம் கடிதம்

﻿ அலுமினிய கழிவு இறக்குமதி மீதான 2.5% சுங்க வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உலோக மறுசுழற்சி சங்கம் கடிதம்

﻿ அலுமினிய கழிவு இறக்குமதி மீதான 2.5% சுங்க வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உலோக மறுசுழற்சி சங்கம் கடிதம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:10 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:10 AM

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புதுடில்லி: அலுமினிய கழிவு இறக்குமதி மீதான 2.5 சதவீத சுங்க வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு இந்திய உலோக மறுசுழற்சி சங்கம் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

இறக்குமதி செய்யப்படும் அலுமினிய கழிவுகளை சார்ந்தே அலுமினிய உற்பத்தி தொழில் இயங்கி வருகிறது. அதாவது 80 முதல் 85 சதவீதம் இறக்குமதியை நம்பியே உள்ளது.

இந்த துறை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் 7 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் துறையாக உள்ளது. அடிப்படை சுங்க வரி 2.5 சதவீதத்தை நீக்கினால் ஆயிரக்கணக்கான சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பயன்பெறும்.

அலுமினிய கழிவுகளை கழிவு என்று பார்க்காமல் தொழில்துறைக்கான முக்கிய மூலப்பொருளாக கருத வேண்டும். அடிப்படை உலோகமான அலுமினியத்துக்கு மட்டுமே இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படுகிறது. காப்பர், ஜிங்க் மற்றும் காரியத்துக்கு வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

தாய்லாந்து, மலேசியா, தென் கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகள், மறுசுழற்சி தொழில்துறையின் வளர்ச்சியை கவனத்தில் கொண்டு வரியில்லாமல் அலுமினிய கழிவுகளை இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கின்றன. அதேபோல் மத்திய அரசும் 2.5 சதவீத சுங்க வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் இரண்டாம் தர அலுமினிய உற்பத்தி 2016 8.5 லட்சம் டன் 2026 22 லட்சம் டன் உள்நாட்டு அலுமினிய பயன்பாட்டில் பங்களிப்பு 35% நாட்டின் அலுமினிய கழிவு இறக்குமதி அளவு 80-85%

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