‘சிப்காட்’ குழுக்களில் குறுந்தொழில் சங்கங்கள்: அரசுக்கு தொழில்முனைவோர் கோரிக்கை
‘சிப்காட்’ குழுக்களில் குறுந்தொழில் சங்கங்கள்: அரசுக்கு தொழில்முனைவோர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 05, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:15 PM
சென்னை: தமிழக அரசின், ‘சிப்காட்’ நிறுவன இயக்குனர்கள் குழு மற்றும் நிலம் ஒதுக்கீடு குழுவில், குறுந்தொழில் நிறுவன சங்கங்களின் பிரநிதிகளை சேர்க்க அரசுக்கு, தொழில்முனைவோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையினர் கூறியதாவது:
சிப்காட் தொழில் பூங்காக்களில், 100 கோடி ரூபாய், 200 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்களும் சிறு, நடுத்தர பிரிவுகளில் தான் வருகின்றன.
சிட்கோ நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழுவிலும், தொழிற்பேட்டைகளில் மனை ஒதுக்கீடு செய்யும் விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்கும் நேர்காணல் குழுவிலும் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சங்கங்களின் பிரநிதிகள் உள்ளனர். இதனால், மனை ஒதுக்கீடு செய்வது, விலை நிர்ணயம் போன்றவற்றில் புதிய முறை அமல்படுத்தும் முன், அவர்களின் கருத்து கேட்கப்படுகிறது. அந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில், முடிவுகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும்.
அதேபோல், ‘சிப்காட்’ இயக்குனர்கள் குழு மற்றும் நிலம் ஒதுக்கும் குழுவில், சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையின் கீழ் செயல்படும் தொழில் வணிக ஆணையர் மற்றும் அந்த துறை சங்கங்களின் பிரநிதிகளை உறுப்பினராக சேர்க்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.