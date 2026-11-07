‘கடன் உத்தரவாத திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதி தேவை’ குறுந்தொழில்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை
‘கடன் உத்தரவாத திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதி தேவை’ குறுந்தொழில்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:16 PM
புதுடில்லி: ‘மத்திய அரசின் அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டத்தின் கீழ் தற்போது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிதி தீர்ந்ததால், நிலுவையில் உள்ள குறு, சிறு நிறுவனங்களின் விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்து கடன் வழங்குவதற்காக, கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்’ என இந்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு, மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து, தகுதி பெற்றுள்ள நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்காக, கூடுதல் உத்தரவாத நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து, ஒருமுறை சிறப்பு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என கோரியுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டால், மூலப்பொருட்கள் கொள்முதல், தொழிலாளர்களுக்கான ஊதியம் வழங்குதல், உற்பத்தியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட அன்றாட செலவுகளுக்கு நிதி கிடைக்காமல் தவிக்கும் சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் எனவும் இந்த கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.