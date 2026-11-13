‘மைக்ரோசாப்ட்’ சேவையில் கோளாறு உலகளவில் நிறுவனங்கள் முடங்கின
‘மைக்ரோசாப்ட்’ சேவையில் கோளாறு உலகளவில் நிறுவனங்கள் முடங்கின
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:36 PM
வாஷிங்டன்: ‘மைக்ரோசாப்ட்’ நிறுவனத்தின் ‘அவுட்லுக், டீம்ஸ், கோபைலட்’ சேவைகள் நேற்று திடீரென முடங்கின. 12 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்த இந்த மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப கோளாறால், உலகம் முழுதும் வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களின் தகவல் தொடர்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
சர்வரில் ஏற்பட்ட கோளாறே இதற்கு காரணம் என்றும்; சைபர் தாக்குதல் எதுவும் நடக்கவில்லை என்றும் மைக்ரோசாப்ட் விளக்கமளித்துள்ளது. ‘கோளாறுகளை சரிசெய்யும் பணிகள் தீவிரமாக நடக்கின்றன; சேவைகள் படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வருகின்றன’ எனவும் இந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த முடக்கத்தால் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் அரசு துறைகள் பாதிக்கப்பட்டன. ஆஸ்திரேலிய உளவுத்துறை, காவல் துறை, மற்றும் அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபை பணிகளும் முடங்கின.
ஐரோப்பாவில் ‘யூரோநெக்ஸ்ட்’ பங்குச் சந்தை, ‘அவிவா’ காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் ‘மெர்ஸ்க்’ கப்பல் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் சேவைகளிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. ‘ஓபன் ஏ.ஐ., ஆந்த்ரோபிக்’ நிறுவனங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகின.