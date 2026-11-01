அமைச்சர் கீர்த்தனா ஜெர்மனி பயணம்

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ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM
சென்னை: உலக நாடுகளுடனான பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்தவும், தமிழகத்திற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் மாநில அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா நேற்று ஜெர்மனி சென்றார். அங்கு அவர் 5 – 6 நாட்கள் தங்கியிருப்பார் என தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
ஜெர்மன் தொழில் துறையினருடனான அவரது சந்திப்பு, பொருளாதார உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும், தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு உதவும் கூட்டணிகளை உருவாக்கவும் முக்கிய வாய்ப்பாக அமையும் என்று அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் தொழில்துறை வலிமை, முதலீடுகளுக்கு தயாராக உள்ள உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், திறமையான மனிதவளம், ஏற்கனவே வலுவாக உள்ள உற்பத்தி சூழல் மற்றும் தொழில்துறை உதிரிபாக வினியோக தொடர் ஆகியவற்றை ஜெர்மன் தொழில் துறையினரிடம் எடுத்துரைப்பதில் இந்த குழு கவனம் செலுத்த உள்ளது.
மேலும், தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம், புத்தாக்கம், மற்றும் திறன் பயிற்சி உள்ளிட்ட துறைகளில் உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.