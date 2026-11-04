வரி செலுத்தும் வணிகர்களுக்காக கலெக்டர் தலைமையில் குறைதீர்ப்பு குழு அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ் செல்வன் அறிவிப்பு
வரி செலுத்தும் வணிகர்களுக்காக கலெக்டர் தலைமையில் குறைதீர்ப்பு குழு அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ் செல்வன் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:55 PM
சென்னை: வரி செலுத்தும் வணிகர்கள், தொழில் நிறுவனங்களின் குறைகளுக்கு, மாவட்ட அளவிலேயே தீர்வு காண, கலெக்டர் தலைமையில் ‘வரி செலுத்துவோர் ஆலோசனை குழு’ அமைக்கப்பட உள்ளதாக, வணிக வரித்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வணிக வரித்துறை இணை ஆணையர்களின் பணித்திறன் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், அமைச்சர் தலைமையில், சென்னையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில் துறை செயலர் குமரகுருபன், ஆணையர் நாகராஜன் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் லோகேஷ் பேசியதாவது:
மாவட்ட அளவிலான வரி செலுத்துவோர் ஆலோசனை குழு, கலெக்டர் தலைமையில் அமைக்கப்பட உள்ளது. வரி செலுத்தும் வணிகர்கள், தொழில் நிறுவனங்களின் குறைகளை, மாவட்ட அளவிலேயே தீர்வு காண இக்குழு அமைக்கப்பட உள்ளது.
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, மாவட்ட அளவிலான விற்பனை வரி தொடர்பான பிரச்னைகள், ஆலோசனைகள் குறித்த விவாதங்களை நடத்தி, குறைகளை களைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
இக்குழுவில், அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்களாக வணிக வரித்துறை இணை ஆணையர், மத்திய வரித்துறை உதவி ஆணையர் அல்லது துணை ஆணையர், மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் இருப்பர்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, மாவட்ட அளவிலான விற்பனை வரி தொடர்பான பிரச்னைகள், ஆலோசனைகள் குறித்த விவாதங்களை நடத்தி, குறைகளை களைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்