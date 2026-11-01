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மின் வாகன உதிரிபாக உற்பத்திக்கு அதிகம் முதலீடு செய்ய வேண்டும்

மின் வாகன உதிரிபாக உற்பத்திக்கு அதிகம் முதலீடு செய்ய வேண்டும்

ADDED : நவ 01, 2026 02:39 AM

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ADDED : நவ 01, 2026 02:39 AM

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வாகன துறையினர், மின் வாகனங்களுக்கான பேட்டரி, நவீன மின்னணு உதிரி

பாகங்கள், எடை குறைந்த உலோகங்கள், வாகன மென்பொருள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் தொழில்நுட்பங்களில் அதிகளவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

இத்துறையில் நமது வெற்றியை, விற்பனையாகும் மின் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து மட்டுமே அளவிடக்கூடாது. மாறாக, உள்நாட்டிலேயே அதிகளவில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வடிவமைக்கப்படுவதே உண்மையான வெற்றியாகும்.

- குமாரசாமி, மத்திய கனரக தொழில்துறை அமைச்சர்

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