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ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிறுவனத்துக்கு, சர்வதேச தென்னை குழுமத்தின், நடப்பு ஆண்டுக்கான சிறந்த தென்னைசார் தொழில்முனைவோர் விருது கிடைத்துள்ளது.
திருப்பூரை சேர்ந்த ஆறு பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள் சேர்ந்து, ‘அபெக்ஸ் கோகோ’ என்ற தென்னைசார் உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்தை, தாராபுரம் அருகே செயல்படுத்தி வருகின்றனர்.
தேங்காயிலிருந்து, 14 வகையான பொருட்கள் தயாரித்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றனர்.
மத்திய தென்னை வாரிய பரிந்துரைப்படி, நடப்பு ஆண்டுக்கான நாட்டின் சிறந்த தென்னை தொழில்முனைவோர் விருதுக்கு, இந்நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. கேரள மாநிலம், கொச்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மத்திய வேளாண் இணை அமைச்சர் ராம்நாத் தாக்கூரிடம் இருந்து இந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஸ்ரீனிவாசன் இந்த விருதை பெற்றுக் கொண்டார்.
ஸ்ரீனிவாசன் கூறியதாவது:
தேங்காயிலிருந்து, தேங்காய் பால், இளநீர், கிரீம், தேங்காய் எண்ணெய், தேங்காய் துருவல், மாவு, டயப் பவுடர், தேங்காய் பாலில் குளிர் பானங்கள் என, 14 வகையான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்து, அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, அரபு நாடுகள் என, 19 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம்.
எங்கள் நிறுவனத்துக்கு, விருது கிடைத்திருப்பது மிக முக்கியமான மைல்கல். தேசிய அளவிலான இந்த அங்கீகாரம், எங்கள் கூட்டு முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி.
இவ்வாறு கூறினார்.