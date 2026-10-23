தேசிய தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் தேன் இயக்கம் (TAG) தேன் சார்ந்த தொழில்களுக்கு 75 சதவீதம் வரை நிதியுதவி
தேசிய தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் தேன் இயக்கம் (TAG) தேன் சார்ந்த தொழில்களுக்கு 75 சதவீதம் வரை நிதியுதவி
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
தேனீ வளர்ப்பு மட்டுமின்றி, தேன் சேகரிப்பு, பதப்படுத்துதல், பேக்கிங், குளிர்பதன வசதி மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு போன்ற தொழில்களுக்கும் மத்திய அரசு திட்ட அடிப்படையில் நிதியுதவி வழங்குகிறது. புதிய தொழில் தொடங்கவும், ஏற்கனவே உள்ள தொழிலை விரிவுபடுத்தவும் இந்த உதவியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
திட்ட செலவில் எவ்வளவு நிதியுதவி?
(Pie Chart)
50 சதவீதம் வரை
தனிநபர், நிறுவனம், கூட்டுறவு சங்கங்கள், தொழில் நிறுவனம்
75 சதவீதம் வரை
சுயஉதவி குழுக்கள், கூட்டுறவு அமைப்புகள், உழவர் உறப்த்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவிகுழு அமைப்புகள்
*திட்டத்தின் வகை, அனுமதிக்கப்பட்ட செலவு மற்றும் விண்ணப்பதாரர் பிரிவை பொறுத்து உதவி தொகை மாறும்
எந்தெந்த தொழில்களுக்கு?
*தேன் பதப்படுத்தும் மற்றும் சேகரிப்பு மையம்
*தேன் பேக்கிங் மற்றும் பிராண்டிங் மையம்
*குளிர்பதன வசதி
*தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் ராணி தேனீ இனப்பெருக்க மையம்
*தேன் மெழுகு, புரோபோலிஸ், ராயல் ஜெல்லி உள்ளிட்ட மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு
யார் பயன்பெறலாம்?
*தனிநபர் தொழில்முனைவோர்
*தேனீ வளர்ப்போர்
*சிறு தொழில் நிறுவனங்கள்
*சுயஉதவி குழுக்கள்
*கூட்டுறவு அமைப்புகள்
*உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள்
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
*தொடங்க உள்ள தொழிலுக்கான திட்டத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்
*மொத்த முதலீடு மற்றும் தேவையான கட்டமைப்பு விவரங்களை தயாரிக்க வேண்டும்
*திட்டம் பரிசீலிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகே நிதியுதவி வழங்கப்படும்
கவனிக்க
இது அனைவருக்கும் ஒரே அளவில் வழங்கப்படும் நேரடி மானியம் அல்ல
50 அல்லது 75 சதவீதம் வரை உதவி என்பது விண்ணப்பதாரர் பிரிவு மற்றும் தகுதியான திட்ட செலவை பொறுத்தது
திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகே நிதியுதவி வழங்கப்படும்
விண்ணப்பிக்கும் முன் தற்போதைய வழிகாட்டுதல் மற்றும் தகுதி விதிகளை உறுதி செய்வது அவசியம்
இணையதளம்: nbb.gov.in
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