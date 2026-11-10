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புதுடில்லி: நாட்டிலுள்ள புதுமையான மற்றும் முன்னணி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 6வது தேசிய ‘ஸ்டார்ட்அப்’ விருதுகளுக்கான விண்ணப்பங்களை தொழில் மற்றும் உள்நாட் டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை வரவேற்றுள்ளது.
அமைச்சகத்தின் ‘ஸ் டார்ட்அப் இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ், இவ்விருதுகளுடன் விவசாயம் முதல் விண்வெளி தொழில்நுட்பம் வரை 20 பிரிவுகளில் சிறப்பாக செயல்படும் ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 25 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும்.
மாணவர்கள், பெண்கள் நடத்தும் நிறுவனங்கள், வடகிழக்கு மாநில ஸ்டார்ட்அப்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கும் சிறப்பு பிரிவு விருதுகள் உண்டு.
தேசிய ‘ஸ்டார்ட்அப்’ விருதுகள் நிறுவனங்களுக்கு அரசு அழைப்பு
தேசிய ‘ஸ்டார்ட்அப்’ விருதுகள் நிறுவனங்களுக்கு அரசு அழைப்பு
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
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புதுடில்லி: நாட்டிலுள்ள புதுமையான மற்றும் முன்னணி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 6வது தேசிய ‘ஸ்டார்ட்அப்’ விருதுகளுக்கான விண்ணப்பங்களை தொழில் மற்றும் உள்நாட் டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை வரவேற்றுள்ளது.
அமைச்சகத்தின் ‘ஸ் டார்ட்அப் இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ், இவ்விருதுகளுடன் விவசாயம் முதல் விண்வெளி தொழில்நுட்பம் வரை 20 பிரிவுகளில் சிறப்பாக செயல்படும் ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 25 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும்.
மாணவர்கள், பெண்கள் நடத்தும் நிறுவனங்கள், வடகிழக்கு மாநில ஸ்டார்ட்அப்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கும் சிறப்பு பிரிவு விருதுகள் உண்டு.