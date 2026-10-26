இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதி செலவு 23 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM
நம் நாட்டின் இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதி செலவு, நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., – செப்., காலத்தில், 850 கோடி டாலராக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் இறக்குமதி செலவான 690 கோடி டாலருடன் ஒப்பிடுகையில், இது 23 சதவீதம் அதிகம் என, பி.பி.ஏ.சி., எனப்படும் பெட்ரோலிய திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
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ஏப்., – செப்., இறக்குமதி செலவு
(கோடி டாலரில்)
இயற்கை எரிவாயு
2025 690
2026 850
வளர்ச்சி 23%
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சார்பு நிலை
2025
இறக்குமதி சார்பு 50.10%
உள்நாட்டு உற்பத்தி 49.90
2026
இறக்குமதி சார்பு 52.30%
உள்நாட்டு உற்பத்தி 47.70%
செலவு உயர்வுக்கான காரணங்கள்
* உலக சந்தையில் இயற்கை எரிவாயு விலை உயர்வு
* மேற்காசிய மோதலால் வினியோக பாதிப்பு
* உள்நாட்டு உற்பத்தி சரிவு
* இறக்குமதி சார்பு நிலை அதிகரிப்பு