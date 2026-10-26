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இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதி செலவு 23 சதவீதம் உயர்வு

இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதி செலவு 23 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM

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நம் நாட்டின் இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதி செலவு, நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., – செப்., காலத்தில், 850 கோடி டாலராக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் இறக்குமதி செலவான 690 கோடி டாலருடன் ஒப்பிடுகையில், இது 23 சதவீதம் அதிகம் என, பி.பி.ஏ.சி., எனப்படும் பெட்ரோலிய திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

bar charts

ஏப்., – செப்., இறக்குமதி செலவு

(கோடி டாலரில்)

இயற்கை எரிவாயு

2025 690

2026 850

வளர்ச்சி 23%

pie chart

சார்பு நிலை

2025

இறக்குமதி சார்பு 50.10%

உள்நாட்டு உற்பத்தி 49.90

2026

இறக்குமதி சார்பு 52.30%

உள்நாட்டு உற்பத்தி 47.70%

செலவு உயர்வுக்கான காரணங்கள்

* உலக சந்தையில் இயற்கை எரிவாயு விலை உயர்வு

* மேற்காசிய மோதலால் வினியோக பாதிப்பு

* உள்நாட்டு உற்பத்தி சரிவு

* இறக்குமதி சார்பு நிலை அதிகரிப்பு

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