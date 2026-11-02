இயற்கை ரப்பர் இறக்குமதி 11 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : நவ 02, 2026 05:15 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:15 PM
இந்தியாவின் இயற்கை ரப்பர் இறக்குமதி, ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் செப்டம்பரில் 11.36 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இயற்கை ரப்பர் உற்பத்தி நாடுகளின் கூட்டமைப்பான 'ஏ.என்.ஆர்.பி.சி.,' அக்டோபர் 30ல் வெளியிட்ட செப்டம்பர் மாத அறிக்கையில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
உலக சந்தையில் இயற்கை ரப்பரின் பல்வேறு வகைகளின் விலை செப்டம்பரில் உயர்ந்துள்ளது. உற்பத்தி நாடுகளில் நிலவும் சீரற்ற மழை, அதிக வெப்பநிலை காரணமாக ரப்பர் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.முந்தைய விலை உயர்வை தொடர்ந்து, டயர் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உடனடி தேவைக்கான ரப்பரை மட்டும் வாங்குவதில் கவனம் செலுத்தின. இதனால், சில வகை ரப்பரின் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.இந்தியாவுடன், சீனா, மலேசியா ஆகிய நாடுகளின் இறக்குமதியும் அதிகரித்துள்ளது.நடப்பாண்டில் உலகளாவிய இயற்கை ரப்பர் உற்பத்தியும், தேவையும் மிதமான அளவில் உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், மொத்த உற்பத்தியை விட தேவை அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வாகன விற்பனை, டயர் உற்பத்தி, சரக்கு போக்குவரத்து நிலவரம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் ஆகியவை வரும் மாதங்களில் ரப்பர் சந்தையின் போக்கை தீர்மானிக்கும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.