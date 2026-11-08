சென்னை – மலேஷியா இடையே நவ. 22ல் புதிய சரக்கு கப்பல் சேவை
சென்னை – மலேஷியா இடையே நவ. 22ல் புதிய சரக்கு கப்பல் சேவை
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 04:54 PM
சென்னை: சர்வதேச சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனமான ‘ஓரியன்ட் ஓவர்சீஸ் கன்டெய்னர் லைன்’ மலேஷியாவின் ‘போர்ட் கிளாங்’ துறைமுகத்தையும், இந்தியாவின் விசாகப்பட்டினம் மற்றும் சென்னை துறைமுகங்களையும் இணைக்கும் வகையில், புதிய நேரடி சரக்கு கப்பல் சேவையை வரும் நவ., 22ம் தேதி துவங்குகிறது.
‘பார் ஈஸ்ட் - சென்னை சர்வீஸ் 4’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இச்சேவை, மலேஷியா மற்றும் இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கரை இடையிலான சரக்கு போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
இதன்படி, மலேஷியாவின் போர்ட் கிளாங் துறைமுகத்தில் இருந்து புறப்படும் கப்பல்கள், முதலில் விசாகப்பட்டினம் வந்து, பின்னர் சென்னை துறைமுகத்தை வந்தடையும். தொடர்ந்து மீண்டும் போர்ட் கிளாங் துறைமுகத்திற்கு திரும்பும்.
இதன் வாயிலாக மலேஷியாவுக்கும் இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கரை பகுதிகளுக்கும் இடையிலான சரக்கு போக்குவரத்தில் கூடுதல் இணைப்பு கிடைக்கும். ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்கு சரக்கு அனுப்புவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதிய சேவை துவங்குவதன் வாயிலாக சென்னை துறைமுகத்திற்கு மலேஷியாவுடனான நேரடி சரக்கு போக்குவரத்து இணைப்பு மேலும் வலுப்பெறும் என அக்கப்பல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.