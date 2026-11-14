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சுற்றுலா சேவைகளை இணைக்க புதிய டிஜிட்டல் தளம்: சிறிய ஓட்டல்கள், சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கும் வாய்ப்பு

சுற்றுலா சேவைகளை இணைக்க புதிய டிஜிட்டல் தளம்: சிறிய ஓட்டல்கள், சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கும் வாய்ப்பு

UPDATED : நவ 14, 2026 05:12 PM

ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 05:12 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM

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நாடு முழுதும் சுற்றுலா சேவைகளை ஒருங்கிணைக்க, 'தேசிய டிஜிட்டல் சுற்றுலா கட்டமைப்பு' என்ற புதிய திட்டத்தை மத்திய சுற்றுலா அமைச்சகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மத்திய சுற்றுலா அமைச்சகமும், ஓ.என்.டி.சி., அமைப்பும் இணைந்து இதை செயல்படுத்த உள்ளன. இதன் வாயிலாக ஓட்டல்கள், தங்குமிடங்கள், போக்குவரத்து, சுற்றுலா தலங்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு உள்ளிட்ட சேவைகளை ஒரே டிஜிட்டல் கட்டமைப்பில் பெற முடியும். சுற்றுலா சேவை வழங்குவோரின் விவரங்களை சரிபார்த்தல், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை, பயணிகள் புகார்களை கையாளுதல் உள்ளிட்ட வசதிகளும் இடம்பெறும்.

குறிப்பாக, சிறிய ஓட்டல்கள், கிராமப்புற தங்குமிடங்கள், சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் தங்களது சேவைகளை பல்வேறு முன்பதிவு செயலிகள் வாயிலாக பயணிகளிடம் கொண்டு செல்ல முடியும்.இதற்காக ஐந்து நிறுவனங்களுடன் மத்திய சுற்றுலா அமைச்சகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.வரும் 2027 ஜனவரியில் சோதனை முறையில் தொடங்கி, படிப்படியாக விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஏர்பிஎன்பி: தங்குமிட மேம்பாடு, பயிற்சி.
பிளிக்ஸ்பஸ்: நகரங்களுக்கு இடையேயான பயணம்.
கிளான்ஸ்: சுற்றுலா தலங்கள் குறித்த விளம்பரம்.
ஐஷர்: இமயமலை பகுதிகளில் சுற்றுலா மேம்பாடு.
மேக் மை ட்ரிப்: கிராமப்புற சுற்றுலா, உள்ளூர் பொருட்கள் விற்பனைக்கு விளம்பரம்.



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