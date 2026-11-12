முதலீடுகளை பாதுகாக்க ஆந்திராவில் புதிய சட்டம்: ஒவ்வொரு முதலீட்டுக்கும்
முதலீடுகளை பாதுகாக்க ஆந்திராவில் புதிய சட்டம்: ஒவ்வொரு முதலீட்டுக்கும்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM
விசாகப்பட்டினம்: ஆந்திராவில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலீடுகளை பாதுகாக்க, புதிய சட்டம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக, மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, விசாகப்பட்டினத்தில் சி.ஐ.ஐ., அமைப்பு நடத்தும் 2 நாள் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் அவர் நேற்று பேசியதாவது:
மாநிலத்தில் செய்யப்படும் அனைத்து முதலீடுகளையும் பாதுகாக்க, முதலீட்டு பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்படும்.
இந்த சட்டத்தின் வாயிலாக, நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முதலீட்டுக்கும் அரசு பாதுகாப்பு அளிக்கும். ஒரு அரசு கையெழுத்திட்ட எந்தவொரு ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்களையும், அடுத்து வரும் மற்றொரு அரசால் மாற்ற முடியாது.
முதலீட்டாளர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதத்தை தவிர்க்க, தனி வங்கி கணக்கு தொடங்கவும் மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இதன் வாயிலாக, முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஊக்கத்தொகைக்கு இணையான மாநில வரி வசூல் தொகை இந்த கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டு, உரிய நேரத்தில் பட்டுவாடா செய்யப்படும்.ஆந்திர மாநிலத்தில் 9.89 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 303 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட உள்ளன.
இந்த ஒப்பந்தங்களையும் சேர்த் தால், கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில், ஆந்திர மாநிலம் ஈர்த்துள்ள மொத்த முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள், 32.49 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும். இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்போது 25 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
கடந்த 2024 ஜூன் மாதத்திலிருந்து கையெழுத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில், 74 சதவீத திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 2024 ஜூன் முதல் 22.6 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 714 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. அவற்றில் 17.1 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டிலான 526 திட்டங்கள் செயல்படும் நிலைக்கு வந்துவிட்டன.
மேலும், 7.3 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களின் கட்டுமான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
மேலும், திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் செயல்பாட் டை உறுதி செய்யும் வகையில், கிட்டத்தட்ட 303 திட்டங்களுக்கு காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.