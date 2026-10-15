தொழில் தொடங்க புதிய சட்டம்: உருவாகிறது ‘தமிழக முதலீட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்’
தொழில் தொடங்க புதிய சட்டம்: உருவாகிறது ‘தமிழக முதலீட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்’
UPDATED : அக் 15, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 07:06 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான அனுமதிகளை வழங்கும் காலக்கெடுவை 21 நாட்களாக குறைக்கும் சட்ட மசோதாவுக்கு கவர்னர் ஆர்.வி. அர்லேகர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதையடுத்து, இந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
சட்டசபையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. தொழில் திட்டங்களுக்கு தேவையான பல்வேறு துறைசார் அனுமதிகளை பெறுவதில் ஏற்படும் தாமதங்களைக் குறைத்து, நடைமுறைகளை எளிமையாக்குவது இதன் நோக்கமாகும். இந்த சட்டத்தின்படி, காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதால் தொழில் தொடங்க 21 நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்கப்படும்.
எனினும், குறிப்பிட்ட தொழில்களின் திட்ட அனுமதிகளுக்கு, மத்திய சட்டத்தின் கீழ் நீண்ட காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்தச் சட்டம் அதனை மாற்றாது.
மேலும், தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கவும், தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமையாக்கவும், ‘தமிழக முதலீட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்’ உருவாக்கவும் இச்சட்டம் வழிவகுக்கிறது.
மாநிலத்தின் தலைமைச் செயலர் தலைமையில் செயல்படவுள்ள இந்த ஆணையத்தின் கீழ், மாநிலத்தின் 22 சட்டங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முதலீட்டு வசதி கட்டமைப்புக்குள் கொண்டுவரப்படும். வனம், நிலம், நகரமைப்பு திட்டமிடல், தீயணைப்புப் பாதுகாப்பு, பொது சுகாதாரம், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தொடர்பான சட்டங்களும் இதில் அடங்கும்.
இந்த சட்டத்தால், பல்வேறு துறைகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பை வழங்குவதுடன், ஒழுங்குமுறை நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தப்படும். மேலும், தொழில் தொடங்குவதற்கான அனுமதிகளை பெறுவதற்கான கால அளவு குறித்து முதலீட்டாளர்கள் அறிந்து கொள்ள வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
https://www.dtnext.in/news/tamilnadu/deadline-for-industrial-nod-reduced-after-governors-assent
Deadline for industrial nod reduced after Governor's assent
The Commission will be headed by the Chief Secretary and will bring 22 State laws under a common investment facilitation framework.