தென்னை நார் தொழிலில் பெண்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு

ADDED : அக் 22, 2026 05:59 PM
பெண்களை தென்னை நார் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடுத்தும் நோக்கில், பொள்ளாச்சியில் நாளை மறுநாள் (அக்., 25ம் தேதி) இலவச தொழில் பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து சர்வதேச தென்னை நார் சங்க தலைவர் கவுதமன் கூறியதாவது:
‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பு மற்றும் சர்வதேச தென்னை நார் சங்கம் இணைந்து இந்த பயிற்சியை நடத்துகின்றன. இந்தியாவில் தென்னை சார்ந்த வர்த்தகம் ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 40,000 கோடி ரூபாய் அளவில் நடைபெறுகிறது. தென்னை நாரில் இருந்து பல்வேறு மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரித்து, உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாட்டு சந்தைகளிலும் விற்பனை செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது
பெண்கள் இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி புதிய தொழில்களை தொடங்க ஊக்குவிக்கும் வகையில், வரும் 25ம் தேதி காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் 12:30 மணி வரை இலவச பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
இதில் தென்னை நார் மூலப்பொருட்கள், தயாரிப்பு முறைகள், மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் குறித்து விளக்கப்படும். மேலும், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தை வாய்ப்புகள், புதிய தொழில் தொடங்கும் வழிமுறைகள், அரசு உதவி திட்டங்கள், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தி முறைகள் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கான வணிக மாதிரிகள் குறித்தும் வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.