புதிய உச்சம்! ரூ.2,550 கோடி ஆலை திட்டங்கள் நிறைவடையும்: சரிவில் இருந்து மீளும் பால் பொருட்கள் துறை
புதிய உச்சம்! ரூ.2,550 கோடி ஆலை திட்டங்கள் நிறைவடையும்: சரிவில் இருந்து மீளும் பால் பொருட்கள் துறை
UPDATED : நவ 10, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:31 PM
நாட்டில் பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு துறையில், நடப்பு நிதியாண்டில் 2,550 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆலை திட்டங்கள் நிறைவடையும் என இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையமான சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்ட ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக புதிய ஆலை திட்டங்கள் நிறைவடைவது குறைந்து வந்தது. கொரோனா கால பாதிப்பு, பால் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக இருந்தன. தற்போது இந்த நிலை மாறி வருகிறது.
கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் விவசாயிகளிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யும் பால் அளவு அதிகரித்துள்ளது. இதனால், ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்ட ஆலை பணிகளை முடிக்கும் நடவடிக்கைகள் வேகம் பெற்றுள்ளன. பொதுவாக ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால், பால் உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும். ஆனால், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் பால் வரத்து மேம்பட்டதால், பல ஆலை திட்டங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன.அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரை பால் வரத்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டும் பால் வரத்து சீராக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், மேலும் பல ஆலைகள் செயல்பாட்டுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
இதற்கிடையே, சீஸ், பனீர், தயிர், வெண்ணெய், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது. மக்களின் வருமான உயர்வு, நகரமயமாக்கல், உணவு பழக்கங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் ஆகியவை இதற்கு காரணங்களாக உள்ளன.சாதாரண பால் விற்பனையைவிட, இத்தகைய பொருட்கள் மூலம் நிறுவனங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கிறது. எனவே, புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தவும், உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கவும் நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றன. இதனால், வரும் ஆண்டுகளிலும் புதிய ஆலைகள் அமைப்பதும், ஏற்கனவே உள்ள ஆலைகளை விரிவுபடுத்துவதும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நிறைவடைந்த திட்டங்கள் :
நிதியாண்டு : மதிப்பு (கோடி ரூபாய்)
2022-23 : 1,777.78
2023-24 : 1,677.79
2024-25 : 1,282.06
2025-26 : 1,494.34
2026-27* : 2,550.00
*கணிப்பு
2026-27ல் திட்ட நிறைவு
காலம் : மதிப்பு (கோடி ரூபாய்)
ஏப்ரல் - செப்டம்பர் 2026 : 783.15
அக்டோபர் - டிசம்பர் 2026* : 1,178.08
ஜனவரி - மார்ச் 2027* : 585.26
*கணிப்பு
திட்டங்கள் சரிந்தத காரணங்கள்
1. கொரோனா பாதிப்பு: உணவகங்கள், விடுதிகள் மூடப்பட்டதால், பால் பொருட்களுக்கான வணிக தேவை குறைந்தது.
2. பால் உற்பத்தி குறைவு: கொரோனா காலத்தில் கால்நடை பராமரிப்பு செலவை குறைத்ததால், பால் உற்பத்தி வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டது.
3. கால்நடை நோய்: பல மாநிலங்களில் மாடுகளுக்கு ஏற்பட்ட தோல் கழலை நோயால், பால் உற்பத்தி மேலும் குறைந்தது.
4. ஆலை பணிகளில் தாமதம்: பால் வரத்து குறைவாக இருந்ததால், புதிய ஆலை திட்டங்களை முடிப்பதில் நிறுவனங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்தன.