குறைந்த விலை டெண்டர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிவிப்பு
குறைந்த விலை டெண்டர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
புதுடில்லி: அரசு ஒப்பந்தங்களை பெறுவதற்காக மிக குறைந்த விலையை குறிப்பிட்டு டெண்டர் தாக்கல் செய்வதைத் தடுக்க, மத்திய நிதி அமைச்சகம் புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது.
பொருட்கள் கொள்முதல் தொடர்பான வழிகாட்டி கையேட்டில் திருத்தம் செய்து, அமைச்சகம் இதற்கான உத்தரவை வெளியிட்டுஉள்ளது.
இதன்படி, அரசு ஒப்பந்தத்திற்கான மதிப்பீட்டு தொகையைவிட 30 சதவீதத்திற்கும் குறைவான விலையை குறிப்பிட்டு டெண்டர் தாக்கல் செய்தால், அது ‘அசாதாரணமாக குறைந்த விலை டெண்டர்’ என வகைப்படுத்தப்படும்.
அத்தகைய டெண்டரை தாக்கல் செய்யும் நிறுவனங்கள், தாங்கள் குறிப்பிட்ட குறைந்த விலைக்கான காரணங்களை விரிவாக விளக்க வேண்டும். அந்த விளக்கம் திருப்திகரமாக இல்லா விட்டால், டெண்டரை நிராகரிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய நடைமுறை ஆலோசனை சேவைகள் மற்றும் ஆலோசனை அல்லாத சேவைகளுக்கான அரசு ஒப்பந்தங்களுக்கும் பொருந்தும் என நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
டெண்டர் தாக்கல் செய்யும் நிறுவனங்கள், தாங்கள் குறிப்பிட்ட குறைந்த விலைக்கான காரணங்களை விரிவாக விளக்க வேண்டும். அது திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால், டெண்டர் நிராகரிக்கப்படும்.