குளிர் காலத்தில் தோல் பொருட்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க புதிய தொழில்நுட்பம்: சென்னையிலுள்ள சி.எல்.ஆர்.ஐ.,யில் உருவாக்கம்
குளிர் காலத்தில் தோல் பொருட்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க புதிய தொழில்நுட்பம்: சென்னையிலுள்ள சி.எல்.ஆர்.ஐ.,யில் உருவாக்கம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
சென்னை: கடும் குளிர் காலத்தில், உடலில் அணியும் ஜாக்கெட், கையுறை உள்ளிட்ட, தோல் பொருட்களில், கடினத்தன்மை ஏற்படுவதை தடுத்து, மிருதுவாக இருக்கும் தொழில்நுட்பத்தை, மத்திய அரசின் சி.எல்.ஆர்.ஐ., நிறுவனம் உருவாக்கி உள்ளது.
நம் நாட்டில், தோல் பொருட்கள் பதப்படுத்துதலில் புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் தோல் பொருட்கள், தோல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கழிவுகளில் இருந்து, பு திய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் தொடர்பான ஆராய்ச்சியில், சென்னை கிண்டியில் உள்ள சி.எல்.ஆர்.ஐ., எனப்படும் மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஈடுபட்டு வருகிறது.
குளிர் காலத்தில் நிலவும் குளிர்ந்த காற்று மற்றும் குறைந்த ஈரப்பதம் காரணமாக, தோல் பொருட்களில் உள்ள எண்ணெய் பசை வறண்டு போகிறது.
தோல் சுருங்கி, நெகிழ்வு தன்மையை இழந்து, கடினத் தன்மை அடைகின்றது. இதனால், தோல் ஜாக்கெட்டுகள், கோட், கையுறை உள்ளிட்ட இதர ஆடைகள் போன்றவற்றில் கடினத்தன்மை ஏற்படும்; சேதமும் ஏற்படும்.
இதை தவிர்க்கும் வகையில், கடும் குளிர் காலத்திலும் தோல் பொருட்கள் மி ருதுவாக இருக்க, ‘கோல்ட் கிராக் ரெசிஸ்டன்ட் பேட்டிலிக்யூர்’ என்ற தொழில்நுட்பத்தை, சி.எல்.ஆர்.ஐ., விஞ்ஞானிகள் சயீம் ஆலம் தலைமையிலான குழுவினர் உருவாக்கி உள்ளனர். இந்த தொழில்நுட்பம், தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, சி.எல்.ஆர்.ஐ., விஞ்ஞானி நிஷாத் பாத்திமா கூறியதாவது:
கடும் குளிரிலும் தோல் பொருட்கள் மிருதுவாக இருப்பதற்காக, ‘பேட்டிலிக்யூர்’ என்ற வேதி பொருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது, ஒரு வகை எண்ணெய் போன்று இருக்கும். இ தை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் தோல் பொருட்கள், கடும் குளிரிலும் மிருதுவாகவே இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.