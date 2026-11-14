டில்லி யமுனை ஆற்றில் புதிய சுற்றுலா படகு சேவை

UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
டில்லியில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் வகையில், யமுனை ஆற்றில் புதிய சொகுசு படகு சுற்றுலா சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சோனியா விஹார் முதல் ஜகத்பூர் வரையிலான பகுதியில், 'நமோ யமுனா ரிவர் சபாரி' என்ற பெயரில் இச்சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா ஆகியோர் இச்சேவையை துவக்கி வைத்தனர்.மின்சாரத்தில் இயங்கும் படகில் ஒரே நேரத்தில் 30 பேர் பயணிக்கலாம். ஆறு கி.மீ., துார பயணத்துக்கு 35 முதல் 45 நிமிடங்கள் ஆகும். ஒரு நபருக்கான கட்டணம் 500 ரூபாய். படகு சுற்றுலாவுடன் உணவகங்கள், சிறுவர் விளையாட்டு பகுதிகள், பொழுதுபோக்கு வசதிகளையும் மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இதன் வாயிலாக உணவகங்கள், சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.