தனிநபர் தரவு மேலாண்மை நிறுவனங்கள் பதிவு செய்ய புதிய வலைதளம் தொடக்கம்
தனிநபர் தரவு மேலாண்மை நிறுவனங்கள் பதிவு செய்ய புதிய வலைதளம் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM
புதுடில்லி: ‘தரவு இசைவு’ மேலாண்மை நிறுவனங்கள், தங்களை பதிவு செய்வதற்கான வலைதளத்தை மத்திய மின்னணு, தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சக செயலர் கிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்.
டிஜிட்டல் தனிநபர் தரவு பாதுகாப்புச் சட்டம் 2023-ன் கீழ், இ–காமர்ஸ் தளங்கள், வங்கிகள் போன்ற டிஜிட்டல் தளங்கள், வாடிக்கையாளர்களின் எந்தெந்த தரவுகளை பிறருடன் பகிரலாம் என்பதற்கு அவர்களின் அனுமதியை பெற வேண்டியிருக்கும்.
வாடிக்கையாளர்கள், ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் தளங்களுக்கும் சென்று இதற்கான அனுமதிகளை அளிக்கவோ, மறுக்கவோ செய்வது கடினமாக இருக்கும் என்பதால், இந்த அனுமதிகளை நிர்வகிக்கும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் ‘தரவு இசைவு’ மேலாண்மை நிறுவனங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இருந்தாலும், இத்தகைய நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதுவரை நேரடியாக சேவை வழங்கவில்லை.
இந்நிலையில், நேரடியாக சேவை வழங்குவதற்காக இந்நிறுவனங்கள் தங்களை பதிவு செய்வதற்காக இந்த பிரத்யேக வலைதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.